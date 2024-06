‘Queen verkoopt muziekrechten aan Sony voor hoogste bedrag ooit’

Queen gaat zijn muziekcatalogus verkopen aan Sony Music. Volgens vakblad Variety betaalt de platenmaatschappij meer dan 1 miljard pond, omgerekend ruim 1,1 miljard euro, voor de muziekrechten en is dat het hoogste bedrag dat ooit is betaald. De deal geeft Sony de mogelijkheid om in de toekomst te beslissen over het gebruik van Queens muziek voor andere doeleinden dan alleen het luisteren via bijvoorbeeld streamingdiensten.

Volgens Variety was een andere partij ook geïnteresseerd in de rechten op de nummers van de Britse rockband, maar wilde die ‘slechts’ 900 miljoen dollar neertellen. Het is niet duidelijk welk bedrijf dat was. Sony Music wilde geen commentaar geven op de deal.

De platenmaatschappij koopt vaker muziekrechten van artiesten of bands. Zo betaalde Sony Music eerder voor de catalogus van artiesten als Tame Impala, Paul Simon en Bruce Springsteen.