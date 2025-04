Proces over miljoenenroof Kim Kardashian gestart

Een van de verdachten overleed eerder dit jaar, in maart. Een andere verdachte, inmiddels 80 jaar oud, wordt vanwege zijn gezondheidstoestand apart behandeld. Tien andere verdachten staan nog terecht, aldus AFP.

De rechtszaak loopt tot en met 23 mei. Kim Kardashian z elf zal op 13 mei getuigen, maar was maandag nog niet aanwezig in de rechtbank.

In Parijs is maandagmiddag het proces begonnen tegen de verdachten van de gewelddadige overval op Kim Kardashian (44) in 2016. Dat meldt het Franse persbureau ‘AFP’.

