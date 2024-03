Kim Kardashian gaat prinses Catherine ‘zoeken’

Zelfs in Hollywood duiken de geruchten over de afwezigheid van prinses Catherine op. Kim Kardashian gaat prinses Catherine “zoeken”, deelt ze grappend op Instagram.

“Onderweg om Kate te zoeken”, schrijft Kardashian bij een foto van zichzelf bij haar auto. In de reacties moeten veel volgers lachen om de tekst, maar Kardashian krijgt ook wat kritiek. “Ze is aan het herstellen van een grote operatie! Heb een beetje respect”, schrijft iemand.

Catherine, de vrouw van prins William, werd recent aan haar buik geopereerd. Ze is al lange tijd niet meer in het openbaar verschenen, omdat ze haar werkzaamheden in ieder geval tot Pasen heeft neergelegd.

Op sociale media wordt veel gespeculeerd over andere redenen waarom Catherine momenteel uit de spotlight is verdwenen. Onder meer relatieproblemen met William worden genoemd.