Kim Kardashian strikt Usher voor ondergoedlijn

Kim Kardashian heeft Usher als model geregeld voor haar ondergoedlijn SKIMS. Op nieuwe campagnefoto’s is te zien hoe de artiest poseert in het mannenondergoed dat is ontworpen door de 43-jarige realityster.

“Kim is al heel lang een vriendin van mij, die mijn werk altijd heel erg heeft gesteund”, zegt Usher over de samenwerking. “Dus de optie om samen te werken was volkomen logisch.” In oktober vorig jaar lanceerde Kardashian voor het eerst een mannenlijn van haar ondergoedmerk. Tot dan toe verkocht zij enkel shapewear voor vrouwen.

De timing voor de samenwerking tussen Kardashian en Usher is niet geheel toevallig. Over een week treedt de zanger namelijk op tijdens de halftime-show van de Super Bowl, op 11 februari in Las Vegas.