Politie onderzoekt doodsoorzaak fitnessgoeroe Richard Simmons

Er wordt onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van fitnessgoeroe Richard Simmons. Dat heeft de politie van Los Angeles aan People bevestigd. Simmons overleed 13 juli in zijn eigen huis. Hij werd 76 jaar.

Hulpdiensten troffen Simmons levenloos aan nadat zij vanuit zijn woning gebeld waren. De politie ging vooralsnog uit van een natuurlijke doodsoorzaak, maar nu is de officiële verklaring van zijn dood uitgesteld. Het kan tot drie maanden duren voordat die definitief is vastgesteld.

Lees ook: Fitnessgoeroe Richard Simmons op 76-jarige leeftijd overleden

Huidkanker

Simmons werd in de jaren 70 en 80 bekend door zijn sportschoolketen. Hij maakte tientallen fitnesstapes, zoals Sweating’ to the Oldies en Party Off The Pounds. De laatste tien jaar vermeed hij de spotlights en publieke optredens. De plannen voor een film over zijn leven zag hij niet zitten. Recent maakte hij bekend dat hij huidkanker had.