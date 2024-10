Paul McCartney helpt koppel met huwelijksaanzoek

Paul McCartney heeft een Chileens koppel geholpen met een huwelijksaanzoek. Het gebeurde volgens Britse media vrijdag tijdens de soundcheck voor zijn optreden in de Chileense hoofdstad Santiago.

De 82-jarige muzikant zag het koppel achter een spandoek staan met daarop de tekst ‘Paul: geef ons een hand en dan gaan we trouwen’. Het stel, de Chileense Yamil Alamo en zijn vriendin Leonora Pereira, was daarbij verkleed als McCartney en zijn in 1998 overleden vrouw Linda. Bij het zien van het doek werden de twee door McCartney uitgenodigd op het podium.

Zodra Pereira en Alamo het podium betraden, ging laatstgenoemde op één knie en vroeg hij zijn vriendin, met wie hij zes jaar samen is, ten huwelijk. De twee zijn van plan om elkaar op de klanken van McCartney’s hit Maybe I’m Amazed uit 1970 het jawoord te geven.