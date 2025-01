Paris Hilton haalt in drie dagen 800.000 dollar op voor slachtoffers van branden in LA

Paris Hilton (43) heeft met haar liefdadigheidsorganisatie ’11:11 Media Impact’ in slechts drie dagen 800.000 dollar ingezameld om hulp te bieden bij de bosbranden in Los Angeles. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite ‘Deadline’.

Van het opgehaalde bedrag heeft Paris al 150.000 dollar gedoneerd aan het Wildfire Relief Fund, dat directe financiële steun verleent aan ontheemde gezinnen in de zwaar getroffen wijk Altadena.

‘Financiële hulp biedt waardigheid en keuzevrijheid,’ schreef Paris in haar Instagramverhaal. ‘Gezinnen weten zelf het beste wat ze nodig hebben, of dat nu kleding, onderdak of medicijnen zijn. Samen bouwen we aan herstel en stabiliteit in deze verwoestende tijd.’

Instagram: @parishilton

Zelf raakte de ondernemer en tv-persoonlijkheid ook getroffen door de bosbranden. Zij en haar partner Carter Reum verloren hun huis in Malibu, een ervaring die de societyster beschreef als ‘ongelooflijk hartverscheurend.’

Naast Paris zijn er ook andere sterren die hun woning hebben verloren. Bekijk de video hieronder:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PARISHILTON