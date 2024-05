Paris Hilton: ‘Ik ga de strenge moeder zijn’

Paris Hilton had het nooit van zichzelf verwacht, maar ze wil graag een “strenge moeder” zijn voor haar zoon Phoenix en dochter London. Dat zegt de 43-jarige socialite in een interview met The Wall Street Journal, waarvan de Amerikaanse tv-show Entertainment Tonight een korte preview heeft laten zien.

Zo is Hilton van plan om haar kinderen zo lang mogelijk zonder telefoon te laten leven. “Sommige kinderen krijgen op veel te jonge leeftijd een telefoon, en er zijn zoveel dingen online waarvan ik niet eens zou willen dat mijn kinderen eraan worden blootgesteld”, aldus Hilton. “Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik ga de strenge moeder zijn.”

Hilton heeft haar kinderen samen met man Carter Reum. Phoenix is 1 jaar oud en London zes maanden. Beide kinderen kwamen ter wereld met behulp van een draagmoeder.