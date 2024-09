Orlando Bloom maakt hele huis schoon om déze pikante uitspraak van Katy Perry

Orlando Bloom heeft waarschijnlijk met interesse naar de podcast geluisterd waarin zijn verloofde Katy Perry verkondigde dat ze haar partner graag met orale seks beloont in ruil voor het doen van het huishouden. “Ik heb het hele huis schoongemaakt”, reageert hij onder een Instagram-post van Perry.

De zangeres vulde woensdag wereldwijd de entertainmentrubrieken met haar opvallende opmerkingen. “Als ik beneden kom en de keuken is schoon en je hebt alle afwas gedaan en alle deuren van de kastjes gesloten, zorg dan maar dat je klaar bent om gepijpt te worden”, zei ze in de podcast Call Her Daddy van Alex Cooper.

Het bericht van Bloom wordt door veel volgers van Perry lachend ontvangen. Het berichtje van de acteur heeft al meer dan 6000 likes gekregen.