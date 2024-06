Oprah Winfrey opgenomen in ziekenhuis

Oprah Winfrey is opgenomen in het ziekenhuis met buikgriep. In een aflevering van CBS Mornings vertelde presentatrice en Oprah’s beste vriendin Gayle King dinsdag dat Winfrey daardoor niet in de uitzending verscheen. “Het kwam er aan beide kanten uit”, vertelde King, die zei dat ze verder niet in detail wilde treden. “Ze belandde in het ziekenhuis, uitdroging, en moest een infuus krijgen. Het was heel serieus.”

Een woordvoerder van Winfrey bevestigde aan entertainmentwebsite Page Six dat de presentatrice momenteel herstelt van een buikgriep. “Ze is nu aan het rusten en ze voelt zich iedere dag beter”, aldus de woordvoerder.

Oprah’s Book Club

Winfrey zou in CBS Mornings een boek van auteur Andrzej Wróblewski presenteren. Winfrey bespreekt vaak boeken op televisie. In The Oprah Winfrey Show had ze een segment, genaamd Oprah’s Book Club, dat later een apart programma werd. Volgens de website van Winfrey heeft de boekenclub momenteel 2 miljoen leden.