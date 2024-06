Opluchting voor Britney Spears

Het juridisch proces rond het curatorschap van Britney Spears is definitief afgerond. Dat heeft haar advocaat Mathew Rosengart laten weten aan The Hollywood Reporter. Rosengart begeleidde Spears sinds juli 2021 in haar zaak tegen haar vader.

“Het was een eer om Britneys procesadvocaat te zijn en met haar samen te werken om haar doelen te bereiken: de schorsing van haar voormalige curator en het herstel van haar grondrechten en burgerlijke vrijheden”, aldus de raadsman. “Zoals ik altijd heb gezegd: alle lof voor Britney.”

De zangeres stond na een zenuwinzinking jaren geleden onder curatele van haar vader. Daar kwam in 2021 een einde aan, maar haar vader ging in hoger beroep. Eerder dit jaar troffen Spears en haar vader een schikking. Details over deze schikking zijn niet bekendgemaakt.