Onderzoek wijst uit: twintig jaar geleden al zorgen over wangedrag Russell Brand

Twintig jaar geleden zouden er al zorgen zijn over het gedrag van Russell Brand op de werkvloer. Dat heeft het advocatenkantoor Lewis Silkin geconcludeerd na een onderzoek in opdracht van productiemaatschappij Banijay, meldt filmwebsite Deadline. De producent liet onderzoek doen omdat meerdere vrouwen de Britse komiek beschuldigen van seksueel wangedrag.

Bij de tv-programma’s Big Brother’s Big Mouth en Big Brother’s EFourum, die hij tussen 2004 en 2007 presenteerde, zouden diverse mensen “informele” meldingen hebben gedaan bij collega’s met meer senioriteit. “Vooral over het feit dat hij mensen vroeg om telefoonnummers van mensen uit het publiek en over het feit dat vrouwelijke crewleden zich ongemakkelijk en geïntimideerd voelden.”

Ook vertelden twee mensen tijdens het onderzoek dat geruchten gingen over Brand die masturbeerde in zijn kleedkamer terwijl hij vroeg of crewleden buiten op hem wilden wachten. De producent zou ook geweten hebben dat de komiek herstelde van een drugsverslaving en lastig kon zijn, maar nam geen “voorzorgsmaatregelen”.

Getolereerd

Mensen durfden geen serieuze melding te maken omdat het gedrag werd getolereerd, concludeerde het advocatenkantoor. Volgens medewerkers werd er niets gedaan aan zijn “flirterige” gedrag en werd toegestaan dat hij soms naakt was in het bijzijn van collega’s. “Er zijn aanwijzingen dat dergelijk gedrag werd getolereerd en dat werd gedacht: dat is nou eenmaal hoe Russell is.”

De komiek werd vanaf afgelopen september door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Daarna volgden nog meer aantijgingen. Brand ontkent alles.