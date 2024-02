Russell Brand ontkent beschuldigingen misbruik: ‘Ik was al acht jaar nuchter’

De Britse komiek Russell Brand ontkent beschuldigingen dat hij rond de opnames van de film Arthur dronken is geweest en toen een vrouw seksueel heeft misbruikt. Volgens hem kan dat niet waar zijn, omdat hij al acht jaar nuchter was, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Het vermeende slachtoffer zegt dat Brand in 2010 op de filmset zijn geslachtsdeel aan haar toonde en haar vervolgens in een toilet misbruikte. De komiek stelt dat hij zich dat niet kan herinneren en dat haar hele aanklacht is gebaseerd op een valse bewering dat hij dronken was.

Brand vervolgt dat hij alleen een dronkaard in de film speelde en dat hij al sinds december 2002 geen drugs of alcohol meer heeft genuttigd. Dat betekent dat hij ten tijde van het vermeende incident al acht jaar nuchter was. In de documenten zegt Brand dat de vrouw “niet in staat is om zijn acteerwerk van de werkelijkheid te onderscheiden”.

De bewuste zaak is niet de enige aantijging aan het adres van Brand. In de afgelopen maanden hebben verschillende vrouwen hem beschuldigd van verkrachting, aanranding en emotioneel misbruik.