Olivia Rodrigo staande gehouden bij Amerikaanse grenspolitie: ‘Doodsbang’

Olivia Rodrigo is na haar optredens in Canada eerder dit jaar door de Amerikaanse grenspolitie staande gehouden en ruim een half uur lang ondervraagd, voordat duidelijk werd dat ze de verkeerde persoon voor zich hadden. Dat zei de zangeres in The Tonight Show tegen presentator Jimmy Fallon.

Rodrigo kwam tijdens de grensovergang Midden in de nacht “voor het eerst in mijn leven” in aanraking met de politie, vertelt ze. “We gingen van Canada naar Portland of zo. Ik gaf mijn paspoort, en toen klopten ze op de deur en zeiden ze dat ze mij wilden zien.” De zangeres dacht dat de grensbewakers een handtekening wilden, maar ze begeleidden haar naar een verhoorkamer waar de 21-jarige een half uur lang werd ondervraagd.

“Ze vroegen of ik ooit was gearresteerd, dus ik zeg nee. En hij vraagt: ‘Weet je het zeker?’ Toen dacht ik: ‘Oh mijn God, misschien was ik wel gearresteerd en weet ik het niet meer.’ Hij maakte me bang, want hij zei iets als: ‘Weet je dat je in de gevangenis kunt belanden als je zo tegen een politieagent liegt? Dit is echt ernstig.’ En ik word doodsbang, straks mag ik Amerika niet meer in. Ik kreeg echt een paniekaanval”, herinnerde Rodrigo zich.

Uiteindelijk bleek het allemaal een groot misverstand te zijn. “Er is een vrouw die op jou lijkt, van dezelfde leeftijd, die meerdere keren gearresteerd is. Zij heet Olivia Rodríguez”, zei de agent volgens de zangeres. “Ik was zo boos! Je kijkt niet goed naar de naam, maar je ondervraagt mij wel dertig minuten lang?!”, brieste Rodrigo. “Maar goed, crisis afgewend.”