Naomi Campbell reageert op beschuldigingen van wangedrag bij eigen liefdadigheidsfonds

Naomi Campbell erkent dat ze heeft gefaald als beheerder van de door haar opgerichte liefdadigheidsinstelling Fashion For Relief. Het model houdt echter vol dat ze zich nooit schuldig heeft gemaakt aan financieel wangedrag.

Campbell kwam vorige week in het nieuws nadat de Britse toezichthouder voor goede doelen een rapport had gepubliceerd over meerdere gevallen van ernstig wangedrag en financieel wanbeheer door Campbell en twee medebestuurders. Het Britse model zou honderdduizenden euro’s uit de kas van Fashion For Relief hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Ze mag daardoor vijf jaar lang geen liefdadigheidsfonds meer leiden.

‘Niet actief betrokken’

Een woordvoerder van Campbell zegt tegen The Guardian dat het model “haar verantwoordelijkheid erkent”. Tegelijkertijd stelt ze dat ze “misschien niet zo actief betrokken was bij de dagelijkse activiteiten van het goede doel als ze had moeten zijn”, en dat ze zelf “nooit betrokken is geweest bij enige vorm van financieel wangedrag”.

Fashion For Relief bestaat sinds begin dit jaar niet meer. De toezichthouder had de stichting toen al opgeheven.