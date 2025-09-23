Miley Cyrus ruilt alcohol in voor groene vingers

Tekst: Denise Delgado

Miley Cyrus (32) heeft een verrassende manier gevonden om nuchter te blijven: tuinieren. In een gesprek met Pamela Anderson (58) voor ‘CR Fashion Book’ vertelt de zangeres hoe ze door het werken in de tuin weer met beide benen op de grond is komen te staan.

Persoonlijk proces

“Tuinieren doe je echt voor jezelf,” legt Miley uit. “Als je zoveel van jezelf hebt gedeeld, worden die kleine, kostbare momenten met iets simpels, zoals een zaadje in de grond stoppen en het verzorgen, een heel persoonlijk proces.”

Medicijn in nuchtere levensstijl

Volgens de zangeres voelt het bijna als een ‘medicijn’ in haar sobere reis. “Het is wat me geaard houdt in mijn nuchtere levensstijl. Het hoort bij een routine, zoals yoga dat kan zijn: de natuur in gaan, iets met je handen doen en een creatieve uitlaatklep hebben die niet draait om roem of succes.”

Het simpele plezier van zien hoe een zaadje uitgroeit tot een bloem noemt ze ‘een echte overwinning’. Miley stopte in 2020 definitief met het drinken van alcohol.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES