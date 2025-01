Miley Cyrus emotioneel: ‘Mijn hart breekt’

Miley Cyrus betuigt steun aan de mensen die hun huizen verloren door de bosbranden in Los Angeles. Dat schreef de Amerikaanse zangeres in een emotioneel bericht op haar Instagram Stories. Cyrus voelt sterk mee met de pijn van de slachtoffers, omdat zij zelf haar huis verloor door een natuurbrand in 2018 in Malibu.

Cyrus deelde een foto van haar verwoeste huis. “Je vergeet het gevoel nooit. Naar de deur lopen waar je altijd doorheen ging, uitkijkend naar alle dierbare mensen die in je huis op je wachten, maar het enige wat overblijft, is een hoop as en verwoesting”, aldus de zangeres.

“Mijn hart breekt voor iedereen die iets verschrikkelijks door de brand heeft meegemaakt en ik huil om mijn stad. Los Angeles staat symbool voor het najagen van dromen, maar nu is de realiteit alleen verdriet en verwoesting. De tijd zal de wonden helen, maar voor nu doet het echt veel pijn. Liefs, Miley.”