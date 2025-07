Om déze reden wil Miley Cyrus niet op tournee

Tekst: Nicky Molendijk

Miley Cyrus vertelt in een interview met Good Morning America openhartig dat ze geen behoefte heeft om op tournee te gaan. De zangeres laat ook weten wat de reden hierachter is.

“Ik heb wel de fysieke mogelijkheid en de kansen om te touren”, vertelt de zangeres. “Maar ik heb de behoefte niet”, voegt ze toe. Volgens Miley is het “erg moeilijk is om nuchter te blijven als je onderweg bent.”

Voor Cyrus is dit “een heel belangrijke pijler van stabiliteit” in haar leven. De zangeres is in 2017 gestopt met het gebruik van marihuana en in 2020 met het drinken van alcohol.