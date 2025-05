Miley Cyrus loopt ‘smerige’ infectie op tijdens opnames nieuw album

Bij ‘Jimmy Kimmel Live’ vertelt Miley Cyrus (32) openhartig over een pijnlijke gebeurtenis tijdens de opnames van haar nieuwe album ‘Something Beautiful’. Wat een artistiek hoogstandje moest worden op de Hollywood Walk of Fame, eindigde in een bezoek aan de spoedeisende hulp.

Miley had een duidelijk beeld voor ogen voor haar videoclip, maar haar creatieve plan liep anders dan gehoopt. Ze kon de iconische locatie niet afhuren, dus besloot ze er ’s nachts in alle stilte te filmen. “Ik had grote dromen, maar een klein budget. Eigenlijk had ik wel het budget, maar dat heb ik uitgegeven aan de kleding,” grapt ze. Wat ze op dat moment nog niet wist, was dat ze met een flinke knie-infectie zou eindigen.

Rond Thanksgiving werd ze opgenomen in het ziekenhuis. “Mijn been begon uiteen te vallen en zag er ernstig uit,” vertelt Miley. De reactie van de artsen verbaasde haar het meest. “Om een chirurg te hebben, die naar je wond kijkt en ‘jakkes!’ zegt”. Miley gaat verder: “Ze snijden lichamen open, ze kijken in de ingewanden van mensen. En dan kijken ze naar mij en zeggen dat ík smerig ben. Ze vermoedt dat het ontstond doordat ze in de kou over de vieze stoeptegels van de Walk of Fame rolde.

Miley kan er inmiddels om lachen: “Ik wilde dat deze video zo episch zou worden en nu herinnert iedereen zich alleen maar dit smerige verhaal.” Talkshowhost Jimmy Kimmel weet het positief te draaien: “Je hebt je leven bijna op het spel gezet voor de kunst.” Waarop Miley gevat reageert: “Zeker, dus mensen kunnen het maar beter gaan bekijken!”

