Miley Cyrus twijfelt over kinderen

Miley Cyrus heeft nog geen idee hoe haar toekomst eruit gaat zien. “Ik ben nu 31 jaar en ik weet nog niet of ik kinderen wil”, zegt de zangeres in W Magazine.

“Het voelt alsof mijn fans een soort van mijn kinderen zijn. Ik heb Dolly (Parton, red.) dat eerder ook horen zeggen, want zij heeft ook geen kinderen”, zegt ze over haar peetmoeder.

De zangeres is voorzichtiger in wat ze over haar privéleven deelt met de buitenwereld. Dat heeft ze geleerd van Beyoncé. “Zij doet dat ook. Dat gevoel van veiligheid is een belangrijk onderdeel van onze vriendschap.”