Michael J. Fox schittert op Glastonbury-podium met Coldplay

Coldplay had zaterdagavond een bijzondere gast tijdens de set van de band op Glastonbury. Acteur Michael J. Fox speelde op gitaar een stukje van het concert mee.

Frontman Chris Martin introduceerde Fox als “nog een legendarische Michael”, nadat hij eerder Glastonbury-oprichter Michael Eavis had toegezongen. Hij grapte, verwijzend naar de Back to the Future-films, dat de acteur een rockster is “om zijn Chuck Berry-gitaarriff, en hoe hij Biff een knal verkocht” waarna Fox in een rolstoel het podium op werd gebracht. De acteur, die al lang lijdt aan de ziekte van Parkinson, had zijn gitaar toen al in de aanslag.

Fox (63) speelde mee met Humankind en Fix You. Aan het einde van dat laatste nummer bedankte Martin de acteur. Volgens de muzikant is hun liefde voor Back to the Future wat de Coldplayleden ooit samen heeft gebracht.

In tranen

Volgens veel media reageerde het publiek op Glastonbury geëmotioneerd op het gastoptreden van Fox. Ook op social media deelden veel fans dat ze in tranen waren geschoten bij het zien van de beelden.

Beeld: Getty Images