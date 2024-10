Met deze wereldberoemde artiest zou Rihanna willen samenwerken

Rihanna zou in de toekomst graag een keer willen samenwerken met Billie Eilish. “Als ik één nummer kon maken met iemand, zou het Billie Eilish zijn”, antwoordde ze op de vraag van entertainmentprogramma Access Hollywood in een interview. “Mmm, ze is zo goed.”

De zangeres ging niet verder in op haar keuze voor haar droomsamenwerking, omdat het interview kort na haar antwoord stopte.

Sinds het album Anti uit 2016 heeft de zangeres uit Barbados geen album meer uitgebracht. Haar laatste nummer was Lift Me Up uit 2022. Rihanna sprak in juli over de vertraging van haar negende plaat en zei dat ze “opnieuw begon” en “wilde herontdekken” hoe ze wilde dat ‘R9’ zou klinken.