Meghan Markle reageert op uitspraken van Patrick J. Adams: ‘Jams zijn onderweg’

Tekst: Denise Delgado

Tussen Meghan Markle en haar voormalige ‘Suits’-collega Patrick J. Adams lijkt nog altijd geen enkel kwaad bloed te zitten. De hertogin van Sussex liet dat onlangs blijken met een opvallende en liefdevolle reactie onder een Instagram-fragment van een podcast waarin Patrick over haar sprak.

Tijdens zijn optreden in de podcast Not Skinny But Not Fat werd Patrick gevraagd of hij ooit een handgeschreven brief van Meghan had gekregen. Dat bevestigde hij meteen. Sterker nog: hij noemde haar handschrift zelfs ‘onberispelijk’. Podcastmaker Amanda Hirsch vertelde vervolgens dat ook zij een brief van Meghan had ontvangen, samen met een pot jam van haar lifestylemerk.



Geen jam gekregen

Patrick reageerde verbaasd dat hij zelf geen jam had gekregen, waarna Amanda grapte dat hij blijkbaar nog ‘op de lijst’ moest komen. Ze vertelde ook dat ze de jam nog niet had geopend, omdat ze het cadeau bijna te bijzonder vond om aan te raken.

Dat gesprek leidde uiteindelijk tot een directe reactie van Meghan zelf. Onder een video van het podcastmoment schreef ze dat er jam onderweg is naar Patrick en zijn vrouw Troian Bellisario. “De jams zijn onderweg naar jullie. Knuffels voor die prachtige baby’s. Doe je moeder de groeten van me.”

Suits

In dezelfde podcast blikte Patrick ook terug op hun tijd samen bij Suits. Zo vertelde hij dat Meghan hem tijdens opnames soms met een veelzeggende blik of een oogrol duidelijk maakte wat ze van een situatie vond. Volgens hem gebeurde dat geregeld op momenten waarop hij iets deed waarvan zij dacht: waar ben jij nou weer mee bezig?

Ook maakte Patrick grappend een opmerking over zijn Instagram-bio, waarin hij zichzelf omschrijft als ‘die andere gast uit die serie die je op die app ziet omdat dat meisje met die prins trouwde’. Zelf grapte hij dat Meghan daar waarschijnlijk haar ogen over zou rollen.

Volgens Amanda had Meghan haar bovendien in een brief laten weten dat ze zich geen zorgen hoefde te maken over wat Patrick in de podcast zou zeggen. Patrick noemde alles wat Meghan de afgelopen jaren heeft meegemaakt ‘krankzinnig”’ Amanda vertelde dat Meghan haar juist bedankte voor haar bezorgdheid, maar erbij zei dat het allemaal goed zou komen.

Bekijk ook: