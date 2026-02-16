Zien: Meghan en Harry verliefd langs het veld bij NBA All-Star Game

Tekst: Denise Delgado

Meghan Markle en prins Harry genoten van een zeldzame en ontspannen date night bij de NBA All-Star Game 2026 in de Intuit Dome in Los Angeles. Het stel werd zondag op de eerste rij vastgelegd en had het duidelijk naar zijn zin, is op beelden te zien.

De sfeer was losjes en warm. Meghan hield Harry’s arm vast tijdens de basketbalwedstrijd en glimlachte breed. De hertogin van Sussex droeg een chique donkerblauwe knit met bijpassende broek, Harry koos voor casual met een zwarte overhemd, donkere jeans en een grijze baseballcap. Naast hen zaten andere celebrities, onder wie Queen Latifah en haar familie.

Courtside met knipoog

Meghan leunde meermaals dicht naar haar man, haar hand losjes op zijn arm, terwijl ze zacht met elkaar praatten. Harry oogde ontspannen en opgewekt, met brede glimlach en zo nu en dan een blik richting Meghan die geen uitleg nodig had. Op een ander moment straalde Meghan richting het veld, handen ineen, terwijl de prins zichtbaar meegenoot.

Queen Latifah, Meghan en Harry

Verliefd en op hun gemak

Ze leken evenzeer in de ban van de wedstrijd als van elkaar. De hertogin met een drankje in de hand, Harry met een arm comfortabel om haar rug geslagen. De combinatie van topsport en intieme momentjes gaf de avond net dat beetje extra.

Valentijnsdag

De uitstap volgde kort na een Valentijnsmoment dat Meghan op Instagram deelde: een zonsondergangsfoto waarop Harry liefdevol naar dochter Lilibet kijkt, terwijl zij een grote bos rode ballonnen vasthoudt. ‘These two + Archie = my forever Valentines‘, pende de vrouw van Harry eronder.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MEGHAN/@HELLOMAG