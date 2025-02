Suits-maker hoopt op Meghan Markle in spin-off

Toch blijft Aaron realistisch. “Natuurlijk, maar realistisch gezien denk ik dat het te gek is,” zegt hij in gesprek met Extra. Meghan heeft haar eigen leven en drukke agenda. “Het is natuurlijk echt aan haar. Maar als ze terug zou willen komen, zou dat geweldig zijn.”

Aaron Korsh (58), de man achter de hitserie ‘Suits’, zou het geweldig vinden als hertogin Meghan (43) terugkeert in de aankomende spin-off. In de originele serie (2011-2019) speelde ze de rol van Rachel Zane.

Denise Delgado

