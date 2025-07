Tegenvallende kijkcijfers voor lifestyle-show Meghan Markle

Tekst: Denise Delgado

Flop voor Meghan Markle: Netflix heeft onthuld dat de kijkcijfers van de lifestyle-serie ‘With Love, Meghan’ flink zijn tegengevallen. Uit een recent kijkcijferoverzicht van de streamingdienst blijkt dat de serie er niet in geslaagd is om een plek te bemachtigen in de top 300 van best bekeken programma’s van 2025.

Aantal kijkers namen snel af

With Love, Meghan werd wereldwijd zo’n 5,3 miljoen keer bekeken en eindigde daarmee op plek 383 in de lijst van populairste titels van het eerste halfjaar. Op de dag van de release haalde de serie nog de wereldwijde top 10 van Netflix, maar het aantal kijkers nam daarna snel af. De reeks staat nu op gelijke hoogte met oudere seizoenen van series als Peaky Blinders (seizoen 2, uit 2014) en Suits (seizoen 4, uit 2011).

Harry en Meghan tekenden in 2020 een lucratief contract met Netflix, met een geschatte waarde van 100 miljoen dollar. In With Love, Meghan ontvangt de hertogin van Sussex vrienden op een stijlvol landgoed in Montecito, waar ze tips geeft over gastvrijheid, tuinieren en koken. Een tweede seizoen staat gepland voor het najaar.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES