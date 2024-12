Mariah Carey zet handtekening op borst van déze wereldster

Mariah Carey heeft tijdens haar laatste kerstshow van haar Christmas Time Tour een handtekening gezet op de borst van Rihanna, die aanwezig was in het publiek. Beelden daarvan zijn te zien op X.

De 55-jarige Carey gaf dinsdagavond een optreden in het Barclays Center in New York. Tijdens haar show liep ze door het publiek. De zangeres pakte een rode stift toen ze bij Rihanna in de buurt was. Uiteindelijk signeerde ze de borst van haar collega. “Mariah Carey signeert mijn borst”, zei Rihanna volgens het Amerikaanse tijdschrift People, toen Carey tegenover haar stond.

Onlangs moest Carey nog meerdere kerstshows afzeggen, omdat zij last had van gezondheidsklachten. De zangeres verontschuldigde zich via sociale media aan haar fans voor het afzeggen van de kerstconcerten.