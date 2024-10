Mariah Carey vindt het nog te vroeg om kerstseizoen in te luiden

Hoewel de dagen weer korter worden, is het volgens Mariah Carey nog geen tijd om alweer kerstliedjes te gaan zingen. De zogenoemde Queen of Christmas vindt het daarvoor nog te vroeg, zegt ze in een video op Instagram.

In het filmpje zit de zangeres in haar privéjet en begint op de achtergrond haar kersthit All I Want for Christmas Is You te spelen. Vervolgens wordt Carey toegesproken door de gezagvoerder van het vliegtuig. “Welkom aan boord, Mariah. We zijn onderweg naar de Noordpool”, zegt hij voordat de muziek abrupt stopt. “Nog niet”, roept Carey terug. “Ze jagen me altijd zo op.”

Vorig jaar luidde de Amerikaanse kerstkoningin het feestdagenseizoen in op 1 november, de dag na Halloween. In het filmpje stond ze toen in een blok ijs en ontdooide ze langzaam, om vervolgens aan te kondigen dat het tijd was om haar kerstklassieker luidkeels mee te zingen.