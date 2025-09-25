Apple Music And Gamma. Present “flowers: Mariah Carey And Sza In Conversation"

Mariah Carey: ‘Ik hou er niet van als mensen mijn liedjes zingen’

Tekst: Denise Delgado

25/09/2025

Mariah Carey (56) is niet bepaald fan van covers van haar eigen liedjes. In een interview met ‘GQ’ vertelt de zangeres dat ze moeite heeft als anderen haar muziek zingen.

In het interview met GQ ging het over covers. Mariah vertelde dat Prince haar ooit zei dat hij er niet van hield als anderen zijn nummers zongen. Dat zei hij naar aanleiding van haar versie van ‘The Beautiful Ones‘. En blijkbaar denkt zij er zelf ook zo over, want toen haar werd gevraagd of ze het leuk vindt als anderen haar liedjes coveren, antwoordde ze: ‘Eigenlijk niet.’

Lees ook: Mariah Carey ontkent AI-geruchten

“Ik hou van Muni Long, ze is een geweldig persoon, maar ik hou er gewoon niet van als mensen mijn liedjes zingen”, aldus Mariah. Ze zegt zelfs niet te hebben geweten dat Muni Long tijdens de iHeartRadio Music Awards in maart 2025 een versie van ‘We Belong Together‘ had gezongen. “Ik voel me zeer vereerd en gevleid dat ze het heeft gedaan.” Maar alsnog blijft het lastig voor de zangeres.

Bekijk ook:

Lees ook: Mariah Carey treedt op met dochter (12)

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Prinses Alexia en zanger Antoon samen gespot: ‘Bloeit iets moois’
Johan Derksen spreekt nogmaals afkeer Tim Hofman uit
Rihanna en A$AP Rocky verwelkomen derde kindje: een dochter
Jan Slagter blikt terug op rel Eus: ‘We pakken Slagter aan’

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise