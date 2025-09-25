Mariah Carey: ‘Ik hou er niet van als mensen mijn liedjes zingen’

Tekst: Denise Delgado

Mariah Carey (56) is niet bepaald fan van covers van haar eigen liedjes. In een interview met ‘GQ’ vertelt de zangeres dat ze moeite heeft als anderen haar muziek zingen.

In het interview met GQ ging het over covers. Mariah vertelde dat Prince haar ooit zei dat hij er niet van hield als anderen zijn nummers zongen. Dat zei hij naar aanleiding van haar versie van ‘The Beautiful Ones‘. En blijkbaar denkt zij er zelf ook zo over, want toen haar werd gevraagd of ze het leuk vindt als anderen haar liedjes coveren, antwoordde ze: ‘Eigenlijk niet.’

“Ik hou van Muni Long, ze is een geweldig persoon, maar ik hou er gewoon niet van als mensen mijn liedjes zingen”, aldus Mariah. Ze zegt zelfs niet te hebben geweten dat Muni Long tijdens de iHeartRadio Music Awards in maart 2025 een versie van ‘We Belong Together‘ had gezongen. “Ik voel me zeer vereerd en gevleid dat ze het heeft gedaan.” Maar alsnog blijft het lastig voor de zangeres.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES