Madonna komt in nieuwe jaar met nieuwe muziek

Madonna werkt momenteel aan nieuwe muziek. De 66-jarige zangeres krijgt daarvoor hulp van songwriter en producer Stuart Price, meldt ze op Instagram.

“Liedjes schrijven en muziek maken is het enige gebied waar ik niemands toestemming voor nodig heb… Ik kan niet wachten om het met jullie te delen. Wie wil er in 2025 nieuwe muziek horen!”, schrijft Madonna aan haar volgers bij een video waarop ze met Price in de studio te zien is.

Madonna werkt al langer met de muzikant. Ze maakten onder meer samen haar succesvolle tiende album Confessions on a Dance Floor uit 2005, waarop de hits Hung Up en Sorry stonden.

Sinds 2019 is er geen nieuw materiaal meer verschenen van Madonna. De afgelopen tijd werkte ze vooral aan de ontwikkeling van een film over haar leven.