Lana Del Rey pissig om stiekeme foto’s van trouwdag

Lana Del Rey is niet blij met de mensen die stiekem foto’s van haar huwelijksdag hebben gemaakt. Op Instagram schreef de zangeres een boos bericht, waarin ze benadrukt dat mensen haar en haar kersverse man met rust moeten laten. Inmiddels heeft ze het bericht weer verwijderd.

“Helaas wilde een echtpaar uit Houma niet ophouden met iedere ochtend drones langs onze ramen te laten vliegen en ons te volgen met een tracker”, schrijft Del Rey onder een video op een fanaccount. De zangeres vraagt daarnaast of twee mensen in het bijzonder willen stoppen met het volgen van haar familie en het fotoshoppen. “Dan zouden we ons een stuk veiliger voelen.”

Alligatorgids

Del Rey trouwde een week geleden met alligatorgids Jeremy Dufrene. Ze besluit haar bericht wel met een liefdesverklaring aan haar nieuwe echtgenoot. “Dat gezegd hebbende, Jeremy is de enige echte. En geweldig. En we zijn heel gelukkig.”