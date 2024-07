Lady Gaga herdenkt Tony Bennett op eerste sterfdag

Lady Gaga heeft haar collega en goede vriend Tony Bennett herdacht op zijn eerste sterfdag. De Amerikaanse zanger overleed zondag een jaar geleden op 96-jarige leeftijd.

“Het is een jaar geleden dat Tony overleed. Deze foto zegt alles”, schrijft Lady Gaga bij een zwart-witfoto van haar en Bennett. “Ik ben zo dankbaar voor mijn blijvende vriendschap met zijn vrouw Susan en voor de jazzmuziek die hij naliet voor de gemeenschap van jazzmuzikanten waar ik nog steeds mee werk en die Tony allemaal kenden en van hem hielden. We blijven swingen. Ik mis je, het leven is prachtig.”

De Amerikaanse zanger maakte op latere leeftijd (88) zijn eerste album samen met Lady Gaga. De twee gingen samen op tournee en brachten in 2021 samen een tweede album uit. Bennett werd toen met zijn 95 jaar en 60 dagen de oudste artiest ooit die een nieuw album uitbracht.