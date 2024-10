Kylie Minogue komt naar Ziggo Dome

Kylie Minogue geeft op 3 juli volgend jaar een concert in de Ziggo Dome. Dat heeft concertorganisator MOJO dinsdag bekendgemaakt. De show is onderdeel van haar Tension Tour en staat in het teken van haar nieuwe album Tension II, dat op 18 oktober verschijnt.

“Ik kan niet wachten om mooie en wilde momenten te delen met fans over de hele wereld, om het Tension-tijdperk en meer te vieren!”, zegt Minogue. De tour van de zangeres begint in Australië, waarna ze naar Azië en Noord-Amerika reist. In mei komt Minogue naar het Verenigd Koninkrijk en vanaf juni tourt ze door Europa, waar ze elf landen bezoekt. De Australische artiest komt onder meer naar Berlijn, Düsseldorf, Parijs en Antwerpen.

Op Tension II zijn samenwerkingen te vinden met onder anderen Bebe Rexha, Sia en Orville Peck. Minogue won eerder dit jaar een Grammy voor Beste Pop Dance Opname en de Global Icon Award bij de BRIT Awards.

De kaartverkoop voor haar concert in Amsterdam start op vrijdag 18 oktober.