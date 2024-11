Kritiek op Thaise Netflixshow na vermeende mishandeling kat: ‘Gevaarlijk en wreed’

Mensen in Thailand beschuldigen de makers van de goedbekeken tv-serie The Empress of Ayodhaya van mogelijke dierenmishandelingen. De aanleiding is een uitzending waarin een zwarte kat te zien was die stuiptrekkend op de grond lag. In de omstreden scène geeft een vrouw haar kat thee te drinken, om te testen of het vergiftigd is. Even later ligt de kat kronkelend op de grond, tot het dier in de serie uiteindelijk ‘sterft’.

Bezorgde kijkers vroegen zich af wat er met het dier was gedaan waardoor de stuiptrekkingen heel echt leken. Al snel suggereerden kijkers dat er sprake was van mogelijke dierenmishandeling. De producenten ontkennen die claim en stellen dat de kat niet heeft geleden. Zij gaven wel toe dat het dier onder verdoving was gebracht. Op sociale media roepen sommige mensen inmiddels op tot een boycot van het programma, dat te zien is bij streamingdienst Netflix.

‘Wreedheid heeft geen plaats in entertainment’

Dierenrechtenorganisatie PETA heeft zich kritisch uitgelaten over de scène. “Het verdoven van een kat wanneer het medisch noodzakelijk is, brengt altijd risico’s met zich mee. Het doen voor een scène in een tv-show is daarom roekeloos, gevaarlijk en wreed”, schrijft de organisatie in een bericht op X. “Het publiek is terecht verontwaardigd, vooral omdat tegenwoordig alles mogelijk is met CGI, AI en animatronics. Wreedheid heeft geen plaats in entertainment. Als je geen tv-show kunt maken zonder het leven van dieren te riskeren, zit je in de verkeerde business.”

