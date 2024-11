Kinderen Kelly Clarkson willen niet dat ze nieuwe vriend krijgt

De kinderen van Kelly Clarkson willen nog niet dat de zangeres op zoek gaat naar een nieuwe partner in haar leven. “Ze willen het allebei niet en dat zeggen ze me steeds”, vertelde de 42-jarige zangeres in een interview met het Amerikaanse radiostation KOST. Clarkson scheidde in 2021 van de vader van haar kinderen.

Clarkson snapt wel dat haar dochter River Rose en zoon Remington niet zitten te wachten op een nieuwe man in het leven van hun moeder. “Ze zijn nog jong, dus het is moeilijk voor ze om hun moeder voor zich te zien met iemand anders dan hun vader”, aldus Clarkson.

De zangeres heeft haar kinderen wel duidelijk gemaakt dat ze in de toekomst wellicht een andere partner krijgt. “Ik heb gezegd: Hey, ik hou heel veel van jullie, maar mama heeft ook iemand nodig die haar liefheeft.”

Clarkson heeft twee kinderen met haar ex-man Brandon Blackstock. Na de breuk in 2021 belandden Clarkson en Blackstock in een vechtscheiding en spande de zangeres een rechtszaak aan. Uiteindelijk hebben de twee met elkaar geschikt.