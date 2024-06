Kim Kardashian wil strenge moeder zijn

Kim Kardashian zou graag een strengere moeder willen zijn, maar ze kan “gewoon geen nee zeggen”. Dat zegt de 43-jarige realityster in The Kardashians, de realityshow over haar familie.

Kardashian wil regels beter kunnen handhaven, zoals haar zus Khloé volgens haar wel doet. “Ik weet niet waarom ik het moeilijk vind om ‘nee is nee’ te zeggen”, aldus Kardashian. De realityster geeft toe dat ze haar kinderen vaak hun zin geeft, omdat ze “niet wil omgaan met het gezeur en de tranen als ze hun zin niet krijgen”.

Volgens Kardashian weten haar kinderen ook goed hoe ze hun zin door moeten drijven bij hun moeder. “Ze beginnen dan met huilen. Stop, stop. Oké, pak de iPad maar. Maar niet huilen, zeg ik dan.” De realityster zegt dat ze er altijd voor haar kinderen is, maar dat het moederschap soms ook “een emotionele tol” eist.

Kardashian heeft vier kinderen met haar ex-man Kanye West: dochter North (10), zoon Saint (8), dochter Chicago (6) en zoon Psalm (5).