Kim Kardashian heeft gevoel dat ze kinderen alleen op moet voeden

Kim Kardashian is van mening dat zij de vier kinderen die ze met haar ex-man Kanye ‘Ye’ West heeft “in feite alleen opvoedt”. Dat zegt de 44-jarige realityster in de podcast What In The Winkler.

Samen met Ye heeft de realityster dochter North (11), zoon Saint (8), dochter Chicago (6) en zoon Psalm (5). Soms voelt Kardashian zich “overweldigd”. “Ook al heb je mensen die je ondersteunen, maar soms als de kinderen allemaal in je bed liggen en ze schoppen, huilen en zijn wakker… dan is het veel.” Amerikaanse media schreven recent dat Ye al weken niet met zijn kinderen is gezien.

Over het opvoeden van haar kinderen praten is niet iets dat Kardashian graag of vaak doet. “Mensen hebben altijd vooroordelen. Ze zullen altijd zeggen: Oh, maar je hebt de middelen en nannies waarmee je bent geholpen.”

Kardashian vindt het als moeder belangrijk om haar kinderen iedere dag zelf naar school te brengen. “Dat is echt belangrijk voor me, dat is de tijd waarin ik verbinding met ze maak. Ik maak ze wakker, ik help ze met klaarmaken voor school”, aldus Kardashian. Wel vindt de realityster die ochtend zeer chaotisch. “Het is waanzin bij ons thuis.”