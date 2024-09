Karate Kid-acteur Chad McQueen, zoon van Steve McQueen, overleden

Chad McQueen is woensdag overleden. Dat deelt zijn vriend en advocaat Arthur H. Barens met The Associated Press. De acteur, vooral bekend van zijn rol in de Karate Kid-films, is 63 jaar geworden. Hij was tevens, net als zijn beroemde vader Steve McQueen, coureur.

Een doodsoorzaak is niet gegeven. “Met veel verdriet kondigen we het overlijden aan van onze vader Chad McQueen”, luidt een verklaring op zijn Instagramaccount, ondertekend door zijn vrouw Jeanie en de kinderen Chase en Madison.

Hij toonde liefde en toewijding tijdens zijn leven, vervolgt het bericht, en McQueen heeft “zijn passie, kennis en toewijding” doorgegeven. “Wij zullen niet alleen zijn nalatenschap voortzetten, maar ook die van onze grootvader.” Het Instagrambericht is niet ondertekend door Steven, de zoon van Chad en diens ex-vrouw Stacia, die zelf bekend is van zijn rol in The Vampire Diaries.

McQueen Racing

McQueen speelde in films als New York Cop, Squanderers en Red Line, maar hield zich uiteindelijk meer bezig met racen. Hij richtte McQueen Racing op, een bedrijf dat speciale auto’s en motoren maakt. Zijn zoon Chase, die ook racet, en zijn dochter Madison runnen nu het bedrijf.