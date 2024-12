Justin Timberlake zegt opnieuw show wereldtour af

Justin Timberlake heeft zijn fans in Oklahoma City moeten teleurstellen. De zanger moet zijn optreden in de Amerikaanse stad maandag annuleren wegens rugpijn, schrijft hij op zijn Instagram Stories.

“Het spijt me zo zeer Oklahoma City… ik moet het optreden van 2 december annuleren”, zegt de 43-jarige Timberlake. “Ik heb mijn rug bezeerd in New Orleans en mijn artsen hebben gezegd dat ik wat langer moet rusten. Bedankt voor jullie steun, jullie weten allemaal hoeveel ik het haat om dit te doen”, schrijft hij over het afzeggen van zijn show.

Het is niet de eerste keer dat Timberlake dit jaar een optreden niet kan laten doorgaan. De Amerikaanse zanger begon in april met zijn Forget Tomorrow-wereldtournee, maar moest in juni al een optreden annuleren en heeft daarnaast meerdere shows uitgesteld vanwege blessures en ziekte.