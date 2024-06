Joe Jonas en nieuwe vriendin na paar maanden alweer uit elkaar

De relatie van Joe Jonas met de Amerikaanse actrice Stormi Bree is voorbij. Het koppel heeft onlangs besloten een punt achter hun relatie te zetten, meldt onder meer People.

De 34-jarige artiest en de 33-jarige actrice waren zo’n vijf maanden samen. In januari werden Jonas en Bree samen gezien tijdens een trip in Aspen. In maart werd Jonas nog zoenend gespot met zijn nieuwe vriendin tijdens een vakantie in Australië.

Jonas had eerder lange tijd een relatie met actrice Sophie Turner. In september maakten zij bekend na een huwelijk van vier jaar uit elkaar te gaan.