Jenna Ortega reageert op roddel over relatie met Johnny Depp: ‘Heel raar’

Jenna Ortega vond het “heel raar” dat mensen dachten dat zij een relatie had met Johnny Depp. Inmiddels kan de actrice wel lachen om de roddel, vertelt ze in een interview met BuzzFeed Celeb.

De 21-jarige Ortega en de 61-jarige Depp werden vorig jaar aan elkaar gelinkt. “Het was zo krankzinnig”, herinnert Ortega zich. “Ik heb daar nooit over gesproken.”

Inmiddels vindt de actrice het allemaal “behoorlijk hilarisch”, vooral toen collega Richard E. Grant haar op een filmset kwam vragen of de geruchten klopten. “Hij kwam naar me toe en zei: ‘Oh, dus jij en Johnny?’ en ik moest lachen, omdat ik hem niet eens kende.”

Ortega zette het uiteindelijk recht op haar Instagram Stories, meldde NME. “Dit is zo belachelijk dat ik niet eens kan lachen”, schreef ze toen. “Ik heb Johnny Depp nog nooit van mijn leven ontmoet of met hem samengewerkt. Stop alsjeblieft met het verspreiden van leugens en laat ons met rust.” Ook het management van Depp liet weten dat de acteur Ortega nog nooit had ontmoet.