James Blunt opgelucht: hoeft niet door het leven als Blunty McBluntface

James Blunt kan opgelucht ademhalen, want hij hoeft zijn naam niet te veranderen in het pakkende Blunty McBluntface. De heruitgave van zijn debuutalbum Back to Bedlam is namelijk binnengekomen op de zevende plek in de Britse hitlijsten. Blunt had van tevoren aangegeven zijn naam te veranderen als zijn opnieuw uitgegeven plaat op de eerste plek binnen zou komen.

Blunt kondigde zijn plan aan in een video op social media. Van tevoren had hij mensen al gevraagd een nieuwe naam te verzinnen. Uit alle reacties was het dus de naam Blunty McBluntface die de meeste stemmen kreeg.

Dolblij

De 50-jarige zanger heeft op sociale media gereageerd op de nieuwe hitlijsten. “Ik hoef mijn naam niet te veranderen”, zegt een blije Blunt in een filmpje. Daarna springt hij van vreugde op een bank.

Op het album Back to Bedlam (2004) staat onder meer het bekendste nummer van de Britse zanger, You’re Beautiful. Ook de nummers Wisemen en Goodbye My Lover staan op de plaat. Op de versie ter ere van het 20-jarig jubileum van het album staat ook een aantal niet eerder uitgebrachte liedjes.