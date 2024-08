Imagine Dragons op zoek naar nieuwe drummer

De Amerikaanse band Imagine Dragons moet op zoek naar een nieuwe drummer. De huidige drummer Daniel Platzman maakte op Instagram bekend dat hij heeft besloten om de band te verlaten.

“Na een ongelofelijke reis van meer dan tien jaar vertrek ik bij de geweldige band Imagine Dragons. Ik wil mijn dank uitspreken aan jullie, de fans, voor je steun en het delen in de vreugde van muziek”, schrijft Platzman onder meer. De drummer belooft binnenkort meer te delen over de projecten waar hij de afgelopen maanden aan heeft gewerkt.

De 37-jarige drummer kwam in 2011 bij de band. Imagine Dragons maakte in het verleden hits als Radioactive, On Top Of The World en Believer. In juni verscheen het nieuwste album Loom.