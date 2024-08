House of the Dragon stopt na vierde seizoen

De serie House of the Dragon stopt na het vierde seizoen. Dat heeft medebedenker Ryan Condal bekendgemaakt tijdens een virtuele persconferentie.

Condal vertelde volgens Amerikaanse media ook dat de derde reeks van de HBO-serie momenteel wordt geschreven. Het plan is dat de opnames daarvan begin volgend jaar starten. Wanneer het laatste seizoen volgt, is nog niet duidelijk.

House of the Dragon is een spin-off van Game of Thrones, de serie die van 2011 tot en met 2019 te zien was. Beide series zijn gebaseerd op boeken van George R.R. Martin.