Hierdoor waardeert Nelly Furtado eigen muziek meer

Nelly Furtado deed er lang over om haar eigen muziek te leren waarderen. Pas toen jongeren van Gen Z haar liedjes vorig jaar meezongen tijdens een festival in Australië, wist de zangeres dat ze toch echt wel iets goeds had gedaan.

De Portugees-Canadese Furtado trad vorig jaar januari voor het eerst in vijf jaar weer eens live op. Dat Gen Z haar hits kende van TikTok en toen op het festival in Australië alle woorden meezong “was niet te bevatten”, herinnert Furtado zich in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People. “Ik dacht: Wow, dit is echt! Dit is niet gewoon maar een leuke app, dit is mijn muziek die opnieuw contact maakt. Dit is een big deal.”

Furtado bracht onlangs het album 7 uit, haar zevende plaat uit haar carrière en de eerste in zeven jaar tijd. Vorig jaar zomer maakte ze bekend dat ze weer single was. “Ik ging weer stappen en naar feestjes toe en ik hoorde mijn muziek dan overal”, zegt de 45-jarige zangeres. “Voor het eerst in mijn leven schaamde ik me niet toen ik het hoorde. Het was inspirerend. Ik kon een klein feestje voor mezelf bouwen. Na al die jaren begon ik eindelijk te denken: Je hebt echt een carrière opgebouwd, dit is niet slechts iets tijdelijks.”