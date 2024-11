Hier heeft Lady Gaga ‘lang van gedroomd’

Lady Gaga heeft “lang gedroomd van een chaos in de woestijn organiseren”. Dat schrijft de zangeres op Instagram over haar komende show op het festival Coachella.

“Ik heb al lange tijd een idee dat ik nooit volledig heb kunnen realiseren bij Coachella, om redenen buiten onze controle, maar ik wil het doen voor muziekfans”, schrijft de zangeres.

Het festival in Californië deelde donderdag dat Gaga naast Green Day en Post Malone headliner is. In 2017 stond ze ook al op het festival, maar toen als invaller van een zwangere Beyoncé. “Ik wilde terug om het goed te doen en dat ga ik dus ook doen”, aldus Gaga. “Kan niet wachten om jullie allemaal te horen zingen en dansen, tot we neervallen.”