Halle Berry werd kattenvrouw door rol van Catwoman

Halle Berry was altijd een hondenmens, maar werd na het spelen van Catwoman een echt kattenmens. Dat vertelt de actrice in een interview met Entertainment Weekly naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de film Catwoman.

“Ik ging daardoor van katten houden”, vertelt de nu 57-jarige Amerikaanse over het spelen van de rol in de film. “Ik heb laatst vier kittens gered die ik drie weken geleden in mijn tuin vond. Door de ervaring van de film en al die relaties ben ik door en door een Catwoman geworden. Die ervaring heeft mij veranderd.”

Raspberry Award

Catwoman kwam in 2004 uit en gaat over een vrouw met katachtige reflexen die balanceert op de grens tussen superheldin en schurk. De film kreeg overwegend slechte kritieken. Berry werd zelfs ‘beloond’ met de Raspberry Award voor slechtste actrice, een antiprijs die ze overigens heel sportief ook echt in ontvangst nam.