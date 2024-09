Green Day legt concert stil om ‘ongeautoriseerde drone’

Green Day heeft een concert in Detroit (Michigan) stil moeten leggen om een drone. Dat meldt Billboard. De beveiliging zag een ongeautoriseerde drone in de buurt van het podium zweven.

Green Day moest tijdens het lied Longview het podium verlaten. Na zo’n tien minuten kwam de band terug op het podium. Frontman Billie Joe Armstrong sprak na het lied Welcome to Paradise kort over de onderbreking en zei: “Er is niemand die ons tegenhoudt, dat zeg ik jullie.”

De band bood later die avond op X excuses aan voor de onderbreking en bedankte voor het begrip van de fans. “Detroit! Sorry voor de onderbreking van de show vanavond. De beveiliging van het stadion vroeg ons het podium te verlaten, terwijl ze een potentieel veiligheidsprobleem afhandelden. Bedankt voor jullie begrip.”

Green Day just got forced offstage. Some guy ran onstage and said something and they all ran off pic.twitter.com/Nl9wsBbgfN