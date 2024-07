Gouden Star Wars-bikini Carrie Fisher voor ruim anderhalve ton geveild

De bekende gouden bikini die Carrie Fisher droeg in Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi uit 1983 heeft op een veiling 175.000 dollar (omgerekend 160.000 euro) opgeleverd. Op de veiling van Heritage Auctions gingen meer bekende filmstukken onder de hamer.

Fisher droeg het kledingstuk in een scène waarin haar personage prinses Leia als slaaf gevangen was genomen door Jabba the Hutt. De hele outfit bestond slechts uit een bovenstukje, een bikinibroekje en een aantal ringen die om Fishers armen en heupen zaten.

And one of the most memorable costumes in film history–the Carrie Fisher "Princess Leia" production- made bikini; *THE* gold bikini–just sold for $175,000. https://t.co/dtac8J5qpo pic.twitter.com/b7aZoctCcm — Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 26, 2024

Op dezelfde veiling ging ook een ander Star Wars-item onder de hamer. Een miniatuurversie van een Starfighter-ruimteschip wisselde voor 1,5 miljoen dollar van eigenaar. Ook werd een toverstok uit Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, gebruikt door hoofdrolspeler Daniel Radcliffe, voor 52.000 dollar geveild. Een replicahamer van Thor bracht 81.000 dollar op en een outfit van Macauley Culkin uit Home Alone 47.500 dollar.