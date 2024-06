Gordon Ramsay ziet eruit ‘als een paarse aardappel’ na ongeluk

Gordon Ramsay heeft een belangrijk bericht voor al zijn volgers afgegeven: draag altijd een helm als je gaat fietsen. De 57-jarige chef-kok is namelijk hard gevallen met de fiets en zegt dat de helm zijn leven heeft gered.

De Brit kwam eerder deze week hard ten val tijdens een fietstocht in de Amerikaanse staat Connecticut. “Eerlijk, ik heb geluk dat ik er nog ben”, zegt hij zichtbaar trillend in een filmpje op Instagram. “Het gaat goed en ik heb niets gebroken of zware verwondingen opgelopen, maar ik zit onder de blauwe plekken en zie eruit als een paarse aardappel.”

Cruciaal

Ramsay benadrukt vervolgens het belang van een helm tijdens het fietsen. “Het maakt me niet uit hoe kort de rit is of hoe duur die helmen zijn, ze zijn cruciaal. Zelfs kinderen moeten tijdens een kort ritje een helm dragen. Ik heb geluk dat ik hier nog sta. Ik heb pijn, het was een pittige week en ik kom er min of meer doorheen. Maar ik kan niet benadrukken hoe belangrijk het is om een helm te dragen.”